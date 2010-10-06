-ELEKTRİK VE ŞEKERDE ÖZELLEŞTİRME HIZ KAZANACAK ANKARA (A.A) -06.10.2010 - Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Hamitabat'ta bu ay içinde ihaleye çıkmayı öngördüklerini bildirdi. Hamitabat'ın hisse satış yöntemiyle özelleştirileceğini kaydeden Aksu, 2011'de elektrik üretim ve şeker fabrikalarının özelleştirmesinin ağırlıkta olacağını söyledi. Aksu, bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken, elektrik üretim özelleştirmelerine Hamitabat'la başlayacaklarını ve ÖYK'nın uygun görmesi halinde bu ay içinde ihaleye çıkabilecek durumda olduklarını söyledi. Aksu, elektrik özelleştirmelerine dağıtım bölgeleri ile başlamalarının nedenini ''yüzde 20'lere yaklaşan kayıp kaçak oranını düşürmek, eskimiş dağıtım tesislerinin yatırım ve modernizasyon ihtiyacını özel sektör eliyle gerçekleştirmek ve bunun karşılığında da piyasada güçlü alıcılar oluşturabilmek'' olarak açıkladı ve şöyle devam etti: ''Dağıtımı özelleştirip, elektrik üretimleri özelleştirmezsek gerçek anlamda serbest piyasadan bahsedemeyiz. Üretim tarafını da biran önce tamamlamak istiyoruz ki orada da hem kapasite artışı, hem modernizasyon, hem de çevreyle ilgili yatırımlar özel sektör eliyle yapılsın. Oluşan rekabetçi fiyatlar tüketiciye olumlu olarak yansısın. Sadece tek başına üretim tesisinin özelleştirilmesi olarak değil, sektörün liberalizasyonu olarak görüyoruz. O zaman gerçek manada Enerji Piyasası Kanunu'nda yapılan yapıya gitmiş olacağız. Hamitabat şirket olduğu için hisse satış yöntemiyle özelleştireceğiz.'' -GALATAPORT- Galataport'ta olabildiği kadar sağlam, ayakları yere basan, ilgili tüm kuruluşların görüşünü alan ve geçmiş ihalelerden dersler çıkararak bir model oluşturmaya çalışan bir yapı içinde olduklarını anlatan Aksu, hemen hemen bütün görüşmelerin yapıldığını, imar planı ile ilgili taslakların tamamlandığını söyledi. Aksu, ''Yıl sonunda veya önümüzdeki yılın başında ihaleye çıkmış olabileceğiz'' dedi. Ahmet Aksu, yıl sonu olmadan özelleştirmesi tamamlanan elektrik dağıtım bölgelerinde 2 veya 3, HES'lerin ise tamamının devrini gerçekleştireceklerini de bildirdi. -''KÖPRÜ VE OTOYOL ÖZELLEŞTİRMESİNDE HAZIRLIKLARIMIZ, İHALEYE ÇIKMA NOKTASINDA''- Köprü ve otoyol özelleştirmesinde hazırlıklarının ihaleye çıkma noktasında bulunduğunu da kaydeden Aksu, söz konusu özelleştirmede sürecin ÖYK'nın uygun gördüğü takvim içerisinde tekrar başlayacağını ve bu yıla yetişebileceğini söyledi. İşletme hakkı devri yöntemiyle 2 bin kilometre otoyolun ve 2 köprünün özelleştirilmesini öngördüklerini anlatan Aksu, nihai karar vericinin ise ÖYK olduğunu söyledi. 2010 yılı özelleştirme tarihinin en başarılı yılı oldu, neredeyse iki katı fazla özelleştirme uygulamasının yapıldığı yıl oldu. -''ÖNÜMÜZDEKİ YIL ELEKTRİK ÜRETİM VE ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRMESİ AĞIRLIKTA''- Aksu, önümüzdeki yıl elektrik üretim ve şeker fabrikalarının özelleştirmesinin ağırlıkta olmasını planladıklarını kaydeden, 2010 yılının özelleştirme tarihinin en başarılı yılı olduğunu sözlerine ekledi.