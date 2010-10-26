-ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Elektrik fiyatlarında 2011 sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldık, TL olarak. 2010-2011 kritik yıllarımızdır, doğalgazda da Türk Lirası olarak fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldık'' dedi. Ali Babacan, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulundaki konuşmasında, olağanüstü dönem uygulamalarının bu yılın sonu itibariyle sona erdiğini hatırlatarak, şu anda Türkiye'nin risk priminin Avrupa'nın birçok ülkesinden aşağıda olduğunu kaydetti ve ''Hangi güven göstergesine bakarsak bakalım gerçekten, şu anda Türkiye diğer ülkelerle mukayese edildiğinde, tarihinin en iyi noktasını yaşıyor'' dedi. Kriz döneminde tüketici kredileri üzerindeki kaynak kullanımını destekleme oranının yüzde 15'ten, yüzde 10'a çekilmesi kararını aldıklarını hatırlatan Babacan, bunu tekrar yüzde 15'e çıkardıklarını, konut ve ticari kredilerde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirdi. Ali Babacan, ''Elektrik fiyatlarında 2011 sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldık, TL olarak. Doğalgaz fiyatlarında, ki biliyorsunuz BOTAŞ'ın sıkıntıları var vergi borcu var, daha önceki dönemlerden birikmiş, 7-8 milyar neredeyse o vergi borcu, ki o borcu da zaman içerisinde ödemesi gerekiyor. Biz buna rağmen 2010-2011 kritik yıllarımızdır, doğalgazda da Türk Lirası olarak fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldık. Orta vadeli programımızı 2011 bütçemizi buna göre hazırladık. Akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi 2011 sonunda kadar TL olarak sabit sabit tutacağız'' dedi. İşgücü piyasasına ilişkin aldıkları karara ilişkin de Babacan, şunları söyledi: ''Biliyorsunuz biz yüzde 5 indirim yaptık sosyal güvenlik primlerinde. Fakat bu yüzde 5 primi, o dönemde yaparken bir teşvik uygulaması olarak getirdik. Ve şöyle de bir genel kuralımız var iki teşvik aynı anda uygulanmaz diye. Yani o yüzde 5'lik teşviki alıyorsa bir işverenimiz o zaman bir başka teşviği paralelinde alamıyor yada seçmek zorunda kalıyor. Şimdi yüzde 5'i biz bir teşvik olmaktan çıkarıyoruz. Genel uygulama haline sokuyoruz. 49 ilde 2012 sonuna kadar hem işveren primi ödenmeyecek, aynı zamanda yeni teşvikte biliyorsunuz 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl gibi sürelerde işveren primi ödenmeyecek ve yine bölgeden bölgeye değişiyor. Geçen yıl Haziran'da şöyle bir unsur getirmiştik 3 aydır işsiz birini işe aldığınızda 6 ay boyunca işveren primi ödenmiyordu. Bu teşvik olarak görülüyordu ve yüzde 5 ile aynı anda uygulanamıyordu. Şimdi bunu uygulanabilir hale getiriyoruz. Bir yandan yüzde 5 indirim alırken hem de yeni bir eleman aldığımızda, 3 aydır işsiz olan herhangi bir kişiyi aldığımızda 6 ay boyunca işveren primini devlet olarak biz ödüyoruz. Tabii bu 49 ilin haricindeki yerlerde. Bakan Babacan, bununla ilgili kanun hazırlığını yaptıklarını, yakında meclise sevk edeceklerini bildirerek, ''Özellikle yeni eleman alma noktasında, biraz daha işverenlerimizi bu rahatlatacaktır'' dedi.