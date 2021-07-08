Elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlara halk ne diyor?

Temmuz ayında elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12 zam yapıldı. Yapılan son zamla birlikte, elektrik fiyatları son 3,5 yılda yüzde 122 artmış oldu.

Doğal gaz fiyatlarına yılbaşından beri her ay yüzde 1 zam uygulanıyordu. Botaş tarafından yapılan açıklamaya göre konut aboneleri tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20, elektrik üretim santralleri tarifesine ise yüzde 20,2 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Tarifelerde yapılan son değişiklik hem muhalefetten hem de hükümete yakın kesimlerden eleştiri aldı.

Gelir düzeyindeki artış bu zamları karşılamıyor. Bu fiyat değişikliklerinin enflasyon ile birleşerek halkın refah seviyesini olumsuz yönde etkileyeceği söyleniyor.

Peki elektrik ve doğalgaz tarifelerinde yapılan bu değişiklik ne anlama geliyor? Bu durum halkı nasıl etkiliyor? İstanbul sakinleriyle ve Piri Reis Üniversitesi Ekonomi-Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Aslanoğlu ile konuştuk.

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