Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 37 zam yapıldı!

BOTAŞ kamu santrallerine verdiği doğal gazın fiyatına yüzde 37 zam yaptı. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan bu zamla Aralık ayında elektriğe de zam geleceği beklentisi ortaya çıktı.

Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yeni bir zam gelip gelmeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken, BOTAŞ elektrik santrallerine verdiği doğal gaza rekor sayılabilecek zam yaptı.

Yeni fiyat düzenlemesi sonrası kamu elektrik santralleri için bin metreküp gazın fiyatı bin lira seviyesinden 1427 liraya yükseldi. Yüzde 37’lik zam kamu santrallerinin elektrik üretim maliyetinin de artması anlamına geliyor.

Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 41.5’i doğal gaz çevrim santrallerinde üretiliyor. Dolayısıyla santrallere verilen gazın birim fiyatının artması elektrik fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Bu da yakın bir dönemde elektriğe zam yapılmasına neden olabilir.

Vatan’ın görüşlerine başvurduğu Enerji Bakanlığı kaynakları kamu santrallerine satılan doğal gazın fiyatının ortalama yüzde 37 seviyesinde arttığını söylerken, olası bir elektrik zammı konusundaki sorulara ise ‘yorum yok’ yanıtını verdi.

Elektrik santralleri daha önce bin metreküp doğal gaza 1.040 lira fiyat öderken bu rakam son artışla 1.427 liraya yükseldi.

Resmi verilere göre BOTAŞ en fazla doğal gazı elektrik sektörüne veriyor. Geçen yıl satılan toplam 39.4 milyar metreküp gazın 18.9 milyar metreküpü enerji sektörüne gitti. Konut sektörüne 10.1 milyar metreküp gaz verilirken geri kalan bölüm ise sanayide diğer sektörlere satıldı.

Kamu devi Botaş, mali dengeyi sağlamak için kamu elektrik santralleriyle alım garantili santrallara pahalı, konut (Dağıtım şirketleri) ve sanayi müşterilerine ise ucuz gaz satış politikası izliyor. BOTAŞ, son fiyat artışıyla ilgili sorulara yönelik bir bilgilendirme yapmadı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), en fazla doğal gazı gazı enerji sektörüne satıyor. Şirket aynı şekilde en fazla parayı da elektrik sektöründen kazanıyor. BOTAŞ geçen yıl gaz satışlarından yaptığı 25,9 milyar liralık cironun 13,8 milyarını enerji sektöründen elde etti.



2012’de elektriğe gelen zam yüzde 19



Elektrik ve doğal gaz kullananlar açısından 2012 oldukça zor geçiyor. Zira yılbaşından bu yana elektriğe yüzde 19, doğal gaza ise yüzde 28.5 oranında zam yapıldı. Bu dört kişilik bir ailenin aylık elektrik faturasının 7 lira, doğal gaz faturasının da 29 lira artması anlamına geliyor.