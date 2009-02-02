Elektrik üretiminde fırtına kopardık

Türkiye geçen yıl rüzgâr enerjisi üretimini üçe katladı. Rüzgâr enerjisinde 2007’de Avrupa 16’ncısı olan Türkiye 2008 sonunda 14’üncü sıraya yükseldi.



Türkiye geçen yıl rüzgardan elektrik üretimini yüzde 195 artırdı. 2007 yılı sonunda 147 megavatlık rüzgar enerjisi üretimi olan Türkiye, geçen yıl buna eklediği 286 megavat kapasiteyle toplamda 433 megavat kapasiteye ulaştı.



Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (EWEA) verilerine göre, 2007 yılı sonu itibariyle rüzgar enerjisinde Avrupa'da 16'ncı sırada bulunan Türkiye, geçen yıl sonunda Belçika ve Norveç'i geride bırakarak 14'üncü sıraya çıktı.



Rüzgar enerjisinde Avrupa'da ilk sırayı, 23 bin 903 megavatla aynı zamanda dünya liderliğini sürdüren Almanya alırken, bu ülkeyi 16 bin 754 megavatla İspanya ve 3 bin 736 megavatla İtalya takip ediyor.



Avrupa'da rüzgar enerjisine öncülük eden diğer ülkeler 3 bin 404 megavatla Fransa, 3 bin 241 megavatla İngiltere, 3 bin 180 megavatla Danimarka ve 2 bin 862 megavatla Portekiz şeklinde sıralanıyor.



Rüzgar enerjisinde Türkiye'nin önünde yer alan diğer Avrupa ülkeleri arasında 2 bin 225 megavatla Hollanda, 1021 megavatla İsveç, 1002 megavatla İrlanda, 995 megavatla Avusturya, 985 megavatla Yunanistan ve 472 megavatla Polonya bulunuyor.



Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği, Avrupa'da geçen yıl yeni elektrik enerjisi üretimi kapasitesinde yüzde 43 payla rüzgar santrallerinin ilk sıraya yerleştiğini ve 2007 sonunda 57 bin 139 megavat olan rüzgar enerjisi üretiminin geçen yıl sonunda 65 bin 947 megavata ulaştığını duyurdu.



Verilere göre, Avrupa'da her iş gününde 20 rüzgar tribünü faaliyete girerken kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi, toplam elektrik üretiminin yüzde 4,2'sine karşılık geliyor.

