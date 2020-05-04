Elektrik üretimi yüzde 20 geriledi, doğalgazdan üretim yüzde 7'lik oranla dibe vurdu

COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler elektrik arz ve talebinin düşmesine yol açtı. Enerji Günlüğü'nün TEİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre lisanslı santrallerdeki elektrik üretimi Nisan'da yaklaşık yüzde 20 geriledi. Yılın en düşük elektrik üretimi 517.6 milyon kilovatsaatle (kWh) sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 12 Nisan Pazar günü gerçekleşti.Elektrik üretiminde barajlı santraller birinci olurken doğalgaz santrallerinin payı yüzde 7'ye kadar geriledi. Bir zamanlar enerji üretimindeki payı yüzde 52'ye kadar çıkan doğalgaz santralleri, Koronavirüs'ten çok olumsuz etkilendi. Nisan ayında 1.474.541 MWh ile toplam üretimde yüzde 7,71'lik paya sahip olan doğal gazlar, mart ayında 2.407.068 MWh'lik üretim ile yüzde 10,19'luk bir paya sahipti.

Kaynak bazında üretim miktarlarını ele aldığımızda nisan ayında neredeyse aylık üretimin yarısı akarsu ve barajlardan karşılandı. Barajlı santrallerin nisan ayı üretimindeki payı 5.950.134 MWh ile yüzde 31,10 olurken, akarsu kaynaklı santraller 3.157.102 MWh üretim miktarı ile yüzde 16,50'lik bir paya sahip. Böylelikle hidroelektrik santrallerin toplam üretim miktarındaki payı yüzde 47,61 ile en yüksek orana ulaştı.

Rüzgâr santrallerinin payı yüzde 10.3

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en çok yatırım yapılan santraller olan güneş ve rüzgâr santralleri ise üretimde hızla yükselmeye devam ediyor. Mart ayına göre güneş enerji santralleri kurulu gücü 12 MW artarken rüzgar kurulu gücü 115 MW daha arttı ve yüzde 10,33'lük bir paya sahip oldu.