"Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin borçlarının bu tarifelerle kapatıldığını anlıyoruz"

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, elektrik şirketlerinin özelleştirilmesinin sektörü zor durumda bıraktığını ifade etti. Erkin, enerji sektörünün Türkiye'deki en borçlu sektör olduğunu dile getirirken, bu borcun 2019 Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 47 milyar dolar olduğunu, bunun da 10 milyar dolarının 2019 yılı içinde yapılandırılmaya alındığını aktardı. Erkin şöyle devam etti:

"10 milyar dolar muhtemelen yapılandırıldı ve ödendi. Peki geriye kalan 37 milyar dolar ne oldu? Bundan kimsenin haberi yok?

4 Ocak'ta Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya şu cümleleri kurmuştu: '50 milyar dolarlık bir piyasa hacminden bahsediyoruz. Ancak… 2019'da kamuoyuna yansıyan rakamla ilgili bugün ortada bir veri yok! Bu ne demektir? Üretim- dağıtım şirketlerinin daha doğrusu bu piyasa içinde rol alan sermaye gruplarının borçlarının muhtemelen bu tarifelerle kapatıldığını anlıyoruz! Ben, sen, Ahmet amca, bakkal Ali bu tarifelerle borcu ödüyor! Şirketlerin borçlarına katkı malzemesi oluyoruz.' "

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