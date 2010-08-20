-ELEKTRİK ÜRETİM ÖZELLEŞTİRMELERİ BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerine başlayacaklarını ve bu ay sonunda veya Eylül başında Hamitabat termik santralinde ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi. Aksu, A.A muhabirinin sorularını yanıtlarken, elektrik üretim özelleştirmelerinde, öncelikli 4 termik üretim tesisinin portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirilmesi kararı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ahmet Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerinin bir kısmında varlık satışı, bir kısmında hisse satışı ve bir kısmında da işletme hakkı devri yönteminin izleneceğini bildirdi. Bu arada, elektrik üretim özelleştirmelerinde, öncelikli 4 termik üretim tesisinin portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirileceği açıklanmıştı. Bu tesisler ise Hamitabat (1.120 MW), Soma A-B (1.034 MW), Çan (320 MW) ve Seyitömer (600 MW) olarak belirlenmişti. Büyüklükleri 356 MW ile 2.795 MW aralığında değişen 9 portföy grubu oluşturulurken, bunlardan 3 adeti sadece termik santrallerden, 2 adeti termik ve hidroelektrik santralleri içeren karma portföyden, 4 adeti ise sadece hidroelektrik santrallerden oluşuyor. Yasal değişiklik yaparak termik sahaların elektrik üretim tesisleri ile birlikte yatırımcılara devretmenin planlandığını kaydeden Aksu, linyit sahalarının özel sektöre devriyle ilgili konularda mevzuat değişikliğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Aksu, 19 bölgeye ayrılan 52 HES'in özelleştirmesini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, söz konusu özelleştirmelerle ilgili yasal süreçlerin hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. -GALATAPORT- Ahmet Aksu, Galataport'ta hemen hemen son aşamaya geldiklerini belirterek, tüm tarafların görüşlerini alarak bir model oluşturduklarını ve model ile ilgili ÖYK'nın görüşünü alacaklarını söyledi. ÖYK'nın onay vermesi halinde Galataport'ta bu yıl içinde ihale ilanına çıkacaklarını ifade eden Aksu, ''Bunda kararlıyız'' dedi. -KÖPRÜ VE OTOYOL ÖZELLEŞTİRMELERİ- Köprü ve otoyol özelleştirmeleriyle ilgili özelleştirme sonrasında ve özelleştirme sırasında söz konusu otoyolların nasıl işletileceğine ilişkin bekledikleri mevzuat değişikliğinin gerçekleştiğini ifade eden Aksu, mevzuat değişikliğinin ardından ÖİB'nin tanıtım dokümanlarını, şartnameleri revize ettiğini söyledi. İşletme hakkı devri yöntemiyle gerçekleştirilecek özelleştirmeyle, mevcut otoyolların özelleştirmesini planladıklarını anlatan Aksu, Çeşme-İzmir arasını özelleştirme dışında tutmayı düşündüklerini kaydetti. Aksu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde ise Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, esastan karar vermesini beklediklerini söyledi.