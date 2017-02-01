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Ekonomi

Elektrik Üretim AŞ'ye ait 5 hidroelektrik santrali özelleştirilecek

Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

01 Şubat 2017 12:17

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Mersin'in; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne hidroelektrik santralleri özelleştirilecek.ÖİB'nin konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'a ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne hidroelektrik santralleri bütün halinde özelleştirilecek. İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle yapılacak özelleştirme ihalesi, kapalı zarf içerisinde teklif alınarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Söz konusu santraller için geçici teminat tutarı 1,5 milyon lira olarak belirlenirken, ihale için son teklif verme tarihi 24 Mart olacak.

Yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının girebileceği ihaleye, gerçek kişiler ile özel yatırım fonları en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak katılabilecek.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol  İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol  işletme ruhsatı kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Petrol  işletme ruhsatı 5 yıllığına yüzde 25'i Transatlantic Turkey Ltd'ye ve yüzde 75'i Transatlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd Şti'ye verildi.

 

 

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