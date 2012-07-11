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Ekonomi

Elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Türkiye’de günlük elektrik tüketimi 10 Temmuz 2012 (dün) tarihinde 744 milyon 751 bin kilovatsaate (kWh) ulaştı

11 Temmuz 2012 18:22

Yılın başından beri hızlı bir artış gösteren elektrik tüketimi, sıcak yaz günlerinde klima kullanımının da artmasıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Türkiye’de günlük elektrik tüketimi 10 Temmuz 2012 (dün) tarihinde 744 milyon 751 bin kilovatsaate (kWh) ulaştı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Temmuz ayında günlük ortalama 725-730 milyon kWh seviyelerinde oluşan elektrik tüketimi, dün Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 744 milyon 751 bin kWh düzeyine ulaştı. Bu arada, dün kurulu güç kullanımı (en yüksek puant) saat 14.20 itibarıyla 36 bin 707 Megavata (MW) çıktı.

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