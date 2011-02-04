-ELEKTRİK TÜKETİMİNDE ARTIŞ ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Türkiye'nin elektrik tüketimi Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) geçici verilerinden derlediği bilgiye göre, 2010 yılı Ocak ayında 17 milyar 343,9 milyon kilovatsaat (kWh) olan elektrik tüketimi, bu yılın Ocak ayında 19 milyar 626,9 milyon kWh düzeyine çıktı. Ocak'ta, 19 milyar 507 milyon 29 bin kWh elektrik üretilirken, üretimin 16 milyar 18 milyon 988 bin kWh'lık kısmı termik santrallerden, 3 milyar 150 milyon 232 bin kWh'lık bölümü de hidrolik santrallerden gerçekleştirildi. Jeotermal santrallerden 62 milyon 59 bin kWh, rüzgar santrallerinden de 275 milyon 750 bin kWh elektrik üretildi. Termik üretimde 9 milyar 714 milyon 601 bin kwh elektrik üretimiyle yine doğalgaz ilk sırayı aldı. Geçen ay çeşitli anlaşmalar çerçevesinde İran, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden toplam 353 milyon 646 bin kWh enerji alınırken, yurt dışına da toplam 191 milyon 125 bin kWh enerji satıldı. -HİDROLİK ÜRETİM 3'TE 1 AZALDI- Bu arada 3 milyar 680,4 milyon kWh'sı termik, 2 milyar 263,1 milyon kWh'sı hidrolik olmak üzere toplam 5 milyar 943,4 milyon kWh'lık elektrik Elektrik Üretim A.Ş. santrallerinden gerçekleştirildi. EÜAŞ'ın hidrolik santrallerindeki üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 azaldı. 2010 Ocak ayı ile kıyaslandığı zaman EÜAŞ'ye bağlı ortaklıkların elektrik üretimi yüzde 46 (1 milyar 660,6 milyon kWh), serbest üretim şirketlerine ait santrallerden elektrik üretimi yüzde 61,6 (4 milyar 952,4 milyon kWh), otoprodüktörlerden elektrik üretimi yüzde 6,5 (1 milyar 132,9 milyon kWh), işletme hakkı devri santrallerinin elektrik üretimi yüzde 5 (411,9 milyon kWh), yap-işlet-devret santrallerinin elektrik üretimi yüzde 4,3 (4 milyar 184,9 milyon kWh) arttı.