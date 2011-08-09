-ELEKTRİK TÜKETİMİNDE "KLİMA" REKORU ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Yılın başından beri hızlı bir artış gösteren elektrik tüketimi, sıcak yaz günlerinde klima kullanımının da artmasıyla rekor kırdı. Türkiye'de günlük elektrik tüketimi 28 Temmuz 2011 tarihinde 736 milyon 836 bin kilovat saate (kWh) ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Haziran ayında günlük ortalama 600 milyon kWh seviyelerinde oluşan elektrik tüketimi, yine bir rekor kırarak 19 Temmuz'da 715 milyon kWh, 20 Temmuz'da 722 milyon kWh, 21 Temmuz 2011'de 724 milyon kWh, 28 Temmuz'da ise 736 milyon 836 kWn düzeyine ulaştı. Bu arada, 28 Temmuz 2011 tarihinde kurulu güç kullanımı (en yüksek puant) saat 14.30 itibariyle 36 bin 122 megavat'a (mw) çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin toplam üretim kapasitesinin 51 bin 300 mw düzeyinde olduğunu belirtirken, ''Arıza ve onarım nedeniyle emre amade kapasite 38-39 bin mw düzeyinde tutuluyor. Büyük bir sorun olmazsa bu miktar Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaya yetiyor'' diye konuştular. Yetkililer, Doğu ve Güneydoğu'daki tarımsal sulama, sanayi üretimi ve sıcak havalar nedeniyle yoğun olarak kullanılan klimaların elektrik tüketiminde artışa neden olduğunu belirtirken, Ağustos ayında da tüketim artışının devam edeceği tahmininde bulundular. Yetkililer, artışa rağmen elektrik kesintisinin söz konusu olmayacağını da kaydettiler. Elektrik tüketimindeki artışın tüm ülke genelinde kaydedildiğini belirten yetkililer, soğutma sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı Akdeniz, Güneydoğu ve Trakya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 2 derece kadar düştüğünde tüketim miktarlarının ortalama 10 milyon kWh kadar azaldığını da ifade ettiler. -KOMŞULARDAN DESTEK GELDİ- Rekor tüketimin olduğu 28 Temmuz'da Türkiye'de 730 milyon 586 bin kWh elektrik üretilirken, tüketim 736 milyon 836 bin Kwh oldu. Tüketimin yüksek olduğu günlerde komşu Gürcistan, Bulgaristan ve İran'dan elektrik alındı. Bu arada bu yılın Temmuz ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Geçen yıl Temmuz ayında 19 milyar 428 milyon kWh olan elektrik tüketimi, bu yılın aynı ayında 20 milyar 996,5 milyon kWh oldu. Ocak-Temmuz döneminde toplam tüketim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 131 milyar 112,3 milyon kWh'yı buldu. 2010 yılı Ocak-Temmuz döneminde 119 milyar 842 milyon kWh elektrik tüketilmişti.