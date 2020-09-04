Elektrik tüketimi karantinada evlerde yüzde 20 arttı; işyerlerinde yüzde 25 düştü

Pandemi döneminde vatandaşların nisan ve mayıs aylarında eve kapanması nedeniyle, mesken elektrik tüketimleri ortalama yüzde 20 artış gösterdi.

İstanbul’un Avrupa yakasında Türkiye genelinin yüzde 10’una denk gelen yaklaşık 4.4 milyon aboneye elektrik tedariki sağlayan CK Elektrik’in “Gayrimenkulün Enerji Raporu” açıklandı.

Sözcü’nün haberine göre pandemi döneminde taşınmaya bağlı abonelikler yarı yarıya azalırken, Çatalca ve Silivri gibi sayfiye yerlerinde ise artış yaşandığı görüldü. Bu dönemde mesken elektrik tüketimi yüzde 20 artarken, ticarethane ve sanayide elektrik tüketimi ise yüzde 25 azaldı.

Pandeminin yayıldığı nisan ve mayıs aylarında kapalı kalan AVM, lokanta ve kafe gibi ticarethanelerin elektrik tüketiminin yüzde 25 düştüğünü söyleyen CK Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, sanayi sektörü tüketiminde de benzer bir oranla düşüş olduğunu belirtti.