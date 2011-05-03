-ELEKTRİK TÜKETİMİ HIZ KESTİ ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Elektrik tüketimi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 oranında artarken, tüketim artışı bir önceki aya göre hız kesti. Bu yılın Nisan ayında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 oranında artarak 17 milyar 861,3 milyon kilovatsaate (kwh) çıktı. 2010 yılının Nisan ayında tüketim 16 milyar 262 milyon kwh seviyesindeydi. Nisan ayında tüketim Mart ayına göre ise yüzde 7,4 oranında geriledi. Bu yılın Mart ayında, 19 milyar 282,2 milyon kwh elektrik tüketilmişti. Bu çerçevede aylık bazda bir önceki yıla kıyasla, Ocak ayında yüzde 13,3, Şubat ayında yüzde 13,4, Mart ayında yüzde 13,2 artış gösteren elektrik tüketimi, bu yılın Nisan ayında 9,8'lik tüketim artışı ile yüzde 10 seviyesinin altına düşmüş oldu. Bu yılın ilk 4 ayında toplam tüketim ise 74 milyar 617,7 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti. -ÜRETİM RAKAMLARI- Öte yandan, Nisan ayında 17 milyar 732,2 milyon kwh elektrik üretildi. 330,7 milyon kwh dış alımla birlikte tüketime sunulan enerji miktarı 18 milyar 62,9 milyon kwh'yı buldu. 17,7 milyar kwh'lik elektrik üretiminin 6,1 milyar kwh'sı EÜAŞ'ın termik ve hidrolik santrallerinden, 1,3 milyar kwh'sı EÜAŞ'a bağlı ortaklıklardan, 373,8 milyon kwh'sı işletme hakkı devri santrallerden, 955,6 milyon kwh'sı otoprodüktörlerden, 3,5 milyar kwh'sı yap-işlet santrallerinden, 1,2 milyar kwh'sı yap-işlet-devret santrallerinden, 4,5 milyar kwh'sı da serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirildi.