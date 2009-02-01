Elektrik tüketimi düşmeye devam ediyor

Elektrik tüketiminde süregelen düşüş eğilimi, yeni yılın ilk ayında da devam etti. Ocak ayında tüketim yüzde 6,2 oranında azaldı.



TEİAŞ yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 29 Ocak itibariyle elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 oranında azalarak, 15 milyar 711 milyon kilovat saat (kwh) düzeyine geriledi. Geçen yılın Ocak ayının aynı döneminde elektrik tüketimi 16 milyar 768 milyon seviyesinde gerçekleşmişti.



Öte yandan Ocak ayında aynı tarih itibariyle 15 milyar 750 milyon kilovat saat elektrik üretimi kaydedildi.



Geçen yıl tüm ay dikkate alındığında, Ocak ayında 17 milyar 950 milyon kwh, Şubat ayında 16 milyar 628 milyon kwh, Mart ayında 16 milyar 391 milyon kwh, Nisan ayında 15 milyar 643 milyon kwh, Mayıs ayında 16 milyar 262 milyon kwh, Haziran'da 16 milyar 512 milyon kwh, Temmuz'da 18 milyar 287 milyon kwh, Ağustos'ta 18 milyar 376 milyon kwh, Eylül ayında 16 milyar 48 milyon kwh, Ekim ayında 14 milyar 872 kwh, Kasım ayında 15 milyar 379 milyon kwh, Aralıkta 15 milyar 706 milyon kwh olarak gerçekleşti.



Yetkililer küresel krizin etkisiyle özellikle sanayide tüketimindeki düşüş ile tüketimdeki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtirken, küresel kriz öncesinde günlük tüketimin 500-550 milyon kilovatsaati bulduğunu ifade ettiler.



2009 yılında yaklaşık 207 milyar kilovatsaatlik bir tüketimin öngörüldüğüne işaret eden yetkililer, yılın ikinci çeyreğinden itibaren tüketimde artışa geçileceğini tahmin ediyorlar.



Tüketimdeki düşüş Ekim ayında başladı



Diğer taraftan 2008 yılında 198 milyar 330 milyon kilovat saat elektrik üretilirken, 198 milyar 54 milyon kilovat saat elektrik tüketildi. Geçen yıl, 2007 yılına göre elektrik tüketimi yüzde 4,5 oranında artmıştı.



Elektrik tüketimindeki düşüş, küresel krizin etkisiyle geçen yılın Ekim ayından beri devam ediyor.



2008 yılında aylar itibariyle Türkiye'nin elektrik tüketimi şöyle:



Aylık tüketim (Milyon Kwh)

----------------- -----------------

Ocak 17.950

Şubat 16.628

Mart 16.391

Nisan 15.643

Mayıs 16.262

Haziran 15.512

Temmuz 18.287

Ağustos 18.376

Eylül 16.048

Ekim 14.872

Kasım 15.379

Aralık 15.706

--------- ----------

Toplam 198.054





