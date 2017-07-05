Elektrik tüketimi 3 Temmuz'da rekor kırdı

Sıcak havalar ve sanayi üretimindeki artış, elektrik tüketiminde rekor getirdi. 3 Temmuz Pazartesi günü, tüketimin en yüksek zaman olduğu puantta 46.400 MW ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün 927.875 MWh ile de en yüksek elektriğin tüketildiği gün olarak tarihe geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, rekor tüketime rağmen hiçbir kısıt ya da kesinti yaşanmadı. Rekor talebin karşılanma başarısının arkasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın uzun süredir üzerinde durduğu iletim ve dağıtım altyapısı yatırımlarının hızlandırılmasının yattığı ifade edildi.

Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir önceki rekor, geçen yıl 11 Ağustos’ta gerçekleşmiş ve puantta tüketim 44.734 MW’a ulaşmıştı. Gün olarak en yüksek tüketim rekoru da 10 Ağustos 2016’da 905.764 MWh ile gerçekleşmişti.

Bu yıl aşırı sıcakların erken başlaması, sanayide üretimindeki artış, beklenenden daha erken rekor getirdi. Önceki zamanlarda, bu denli yüksek tüketimde, iletim altyapısından ve bölgesel elektrik üretiminin yetersizliğinden kaynaklı kısıtlara gidilmek zorunda kalındığını aktaran Bakanlık yetkilileri, özellikle elektrik iletim ve dağıtım altyapısındaki yatırımların zamanında tamamlanması ile hiçbir kısıt uygulanmadan tüketimin karşılanabildiğine dikkat çekti. Kısıt ve kesinti gerçekleşmeden bu denli yüksek talebin karşılanmasının bir ilk olduğu kaydedildi. Bu başarı sayesinde hem vatandaşların konforunun bozulmadığı hem de önemli bir tasarruf elde edildiği ifade edildi.

Türkiye’de bölgesel üretimin yetersiz kalması, iletim ve dağıtım altyapısının günün şartlarının gerisinde olması ve hatlarda gelen arızalardan kaynaklı uzak bölgelere elektrik taşınmasında yaşanan sıkıntılar, elektrik tüketiminin çok yüksek olduğu zamanlarda, elektrik talebinin karşılanamadığı bölgelerde kısıt uygulamasına gidiliyordu. Kısıt uygulaması ile, elektrik üretim tesislerinden ilave elektrik çekiliyor ve piyasa fiyatının üzerinde ödeme yapılıyordu. Kısıt uygulamasının yanında bir yöntem olarak da kontrollü kesintiler gerçekleştiriliyordu. Bu iki durumda hem vatandaş konforu bozuluyor hem de TEİAŞ önemli bir maliyetin altına giriyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım altyapısı için 30 milyar TL’lik bir yenileme hamlesi başlattıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden çalışmaların zamanında tamamlanması ile sistem talebi sorunsuz olarak karşıladı.