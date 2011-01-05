-ELEKTRİK TÜKETİMİ 2010'DA YÜZDE 7,9 ARTTI ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Türkiye'de elektrik tüketimi 2010 yılında yüzde 7,9 arttı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgiye göre, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında yüzde 2,4 düşen elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 7,9 arttı. 2009 yılında 194 milyar 79,1 milyon kilovatsaat (kWh) düzeyinde olan elektrik tüketimi, 2010 yılında 209 milyar 389,5 milyon kWh düzeyine yükseldi. Aylık bazda bakıldığında ise geçen yılın Aralık ayında tüketim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 19 milyar 50,8 milyon kWh düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın rekor tüketimi Ağustos ayında gerçekleşti. Ağustos'ta Türkiye'nin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 20 milyar 367 milyon kWh düzeyine çıktı. 2010 yılında Türkiye'de 210 bin 181,6 GWh elektrik üretildi. Çeşitli anlaşmalar çerçevesinde İran, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden toplam bin 882,5 GWh elektrik alınırken, tüketime sunulan enerji 212 bin 64,1 GWh düzeyine ulaştı. Dış alım da dikkate alındığında tüketime sunulan enerjide bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artış meydana geldi. Elektrik üretiminin yaklaşık yarısı doğalgazla karşılanırken, geçen yıl yağışların bol olması ve barajların dolması üzerine elektrik talebinin karşılanmasında barajlara ağırlık verildi. Böylece uzun yıllar sonra doğalgazın üretimdeki payı azaldı, suyun payı ise ciddi düzeyde arttı. Elektrik üretiminde geçici işletme sonuçları incelendiğinde, 2010'de Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) termik santrallerindeki üretim bir önceki yıla göre yüzde 10,7 azalarak 37 bin 901,5 Gigavatsaat (GWh), hidrolik santrallerdeki üretim ise yüzde 45,4 artarak 41 bin 210,4 GWh oldu. EÜAŞ'ye bağlı ortaklıklarda elektrik üretimi yüzde 12,9 (16 bin 254,7 GWh), İşletme Hakkı Devri Santrallerindeki üretim yüzde 1,1 (4 bin 323,6 GWh), otoprodüktörlerdeki üretim yüzde 12,5 (11 bin 807,8 GWh), yap-işlet-devret santrallerinden üretim ise bir önceki yıla göre yüzde 2,2 (13 bin 557,8 GWh) azaldı. Serbest üretim santrallerinden elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 33,6 artarak 39 bin 906,1 GWh düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl 2 bin 674,6 GWh enerji de yurt dışına satıldı.