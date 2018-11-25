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Elektrik tellerine ayağı takılan kedi, saatlerce direkte kaldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mehmetçik beldesinde, elektrik direğine tırmanan kedinin ayağı, tellerin arasına sıkıştı

25 Kasım 2018 17:33

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) Mehmetçik beldesinde, elektrik direğine tırmanan kedinin ayağı, tellerin arasına sıkıştı. Kediyi saatlerce kaldığı direkten belediye görevlileri indirdi. 
KKTC\'nin tarihi beldelerinden Mehmetçik\'te, elektrik direğine tırmanan kedinin ayağı, tellerin arasında kaldı. Kedinin ayağının sıkıştığını gören çevredekiler, hayvanı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine belediyeden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen belediye görevlileri, kediyi saatlerce kaldığı direkten indirdi. Kontrol için veterinere götürülen kedinin yarası olmadığı anlaşıldı. 

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