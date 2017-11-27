Elektrik şebekesi kanalında sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir \'e elektrik şebekesi kanalına giren ve sıkışarak mahsur kalan Sibirya kurdu cinsi iki yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elektrik şebekesi kanalındaki küçük deliğe giren ve sıkışarak mahsur kalan yavru köpeklerin ağlama sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, kanalda ilerleyen ve çıkmaları mümkün olmayan köpekler için seferber oldu. Hilti yardımıyla betonu kıran ve titizlikle çalışan itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ulaştıkları Sibirya kurdu cinsi iki köpeği kurtardı. Köpekler sahibine teslim edildi.

(FOTOĞRAF)