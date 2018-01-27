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Elektrik sayaçları tutuştu, bina sakinleri mahsur kaldı

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Esenyurt'ta bir binanın bodrum katındaki elektrik panosu yandı

27 Ocak 2018 13:49

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Esenyurt\'ta bir binanın bodrum katındaki elektrik panosu yandı. Yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 

Yangın saat 09.00 sıralarında, Akevler Mahallesi 1064 Sokak üzerindeki bir sitede çıktıi. Site içindeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan elektrik saatleri  henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek elektrik panosunu tamamen sardı. Bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kalanları balkon ve pencerelerden yangın merdiveniyle tahliye etti. Görgü tanıkları, yangının biranda çıktığını ve zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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