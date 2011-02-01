-ELEKTRİK SAYACINA SİM KART TAKTILAR İZMİR (A.A) - 01.02.2011 - Türkiye'de ilk kez İzmir'de denemesi yapılan uygulama ile cep telefonu mesajıyla ön ödemeli elektrik hizmeti alındı. Sistemin elektrikte dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanması sonrası yıl sonuna doğru uygulamaya geçebileceği belirtildi. İzmir'de, Luna markasıyla sayaç üreten Ar Elektronik'in geliştiği simkartlı elektrik sayacı, Türkiye'de ön ödemeli elektrik sistemini başlatmaya aday. Açıklamalarda bulunan Ar Elektronik Genel Müdürü Mustafa Karabağlı, Avrupa ülkelerinde uygulanan ön ödemeli sistemin Türkiye'de de yaygınlaştırılması için bir süredir proje hazırlığında olduklarını, bu kapsamda ön ödemenin rahat ulaşılabilir noktalarda yapılabilmesi için cep telefonlarının gündeme geldiğini ifade etti. Kendi mühendisleri tarafından tasarlanan bir cihazla elektrik sayaçlarına simkart taktıklarını ve sayaçların uzaktan kontrolüne imkan tanıdıklarını ifade eden Karabağlı, şu bilgileri verdi: ''Sistemle bu sayaca sahip her abone ön ödemeli sistemle, yani faturasız cep telefonu hatlarında olduğu gibi önceden para yatırarak enerji alacak. Sistem, sayaçtaki bedelin azalması halinde uyarı mesajı gönderecek. Abone cep telefonuna abone numarası ve yükleyeceği miktarı yazarak, sayacına kontör yükleyebilecek. Böylelikle tüm aboneler ne kadar enerji harcadığını daha iyi hesaplama imkanına kavuşacak. Bunun enerji verimliliği ve tasarrufu önemli oranda artıracağını düşünüyoruz. Sistem elektrik dağıtıcısı şirketleri için de avantajlı. Özellikle şehir merkezlerine uzak, kırsal bölgelerdeki aboneliklerde sıkıntılar yaşanıyor. Örneğin tarımsal sulama yapan bir abonenin elektrik faturasını çıkarmak ve ulaştırmak, fatura bedelinden daha fazla tutabiliyor. Kent merkezlerinde de özellikle kiralık evlerde bu sistemin yayılacağını düşünüyoruz. Ev sahiplerinin evi boşaltan kiracının bıraktığı elektrik faturasıyla uğraşma derdini de sona erdirecek.'' -FİŞTE ÜTÜYÜ UNUTMAK ARTIK DERT DEĞİL- Sistemle abonenin isterse eve gelen elektriği uzaktan kontrolle durdurabileceğini ifade eden Karabağlı, ''Örneği fişte unutulan ütü artık bir sorun olmayacak. Buzdolabı gibi sürekli çalışması gereken cihazların kapanacağı göz önüne alınarak, eve giren elektrik cep mesajıyla kesilebilecek. Sistemle ilgili İzmir'deki dağıtıcı şirket Gediz AŞ ve Turkcell ile ilk görüşmeleri yürüttük. Bir prototip model geliştirdik. Elektrikte dağıtım ihalelerinin bitmesi ve devirlerin tamamlanması Temmuz ayını bulacak. Bu tarihten sonra ön ödemeli sistemin uygulamaya gireceğini düşünüyoruz'' dedi. Ön ödemeli sistemle ilgili ayrı bir mevzuat olmamasına rağmen mevcut mevzuatın içinde bu sisteme gönderme yapıldığını, herhangi bir engel görünmediğini ifade eden Karabağlı, EPDK'nin sistemde kullanılacak cihazların tanımını yapacağı ayrı bir mevzuat hazırlamasının daha doğru olacağını belirtti. Simkartlı sayaçların benzerlerine göre biraz daha pahalı olacağını, ancak bu maliyetin kısa sürede amorti edilebileceğini kaydeden Karabağlı, şirketin ana üretim kalemi olan elektronik sayaçta da hızlı bir büyüme içine girdiklerini ifade etti. Yıllık 2 milyon adet üretim kapasitesine sahip olduklarını, pazarda yaklaşık yüzde 30'luk payları bulunduğunu ifade eden Karabağlı, Irak, Suriye ve İran pazarlarına da ihracata başladıklarını, bu nedenle yeni bir fabrika yatırımını planladıklarını sözlerine ekledi.