-ELEKTRİK PİYASASINA ÖZEL SEKTÖR DENETİMİ ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Özelleştirme ihaleleri sonrasında özel sektöre geçen elektrik dağıtım ve üretim tesislerinin faaliyetlerinin denetlenmesi işini özel denetim şirketleri üstlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ''Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı'' görüşe açıldı. Taslak ile EPDK'dan elektrik üretim veya dağıtım lisansı alan şirketlerin lisansları kapsamındaki tüm faaliyetlerinin denetiminin Kurum adına denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Taslağa göre, denetim konularındaki yetki EPDK'ya ait olacak. Kurum bu yetkisini, görevlendirme yaptığı denetim şirketi elemanları vasıtasıyla kullanabilecek. Kurumun, aynı kapsamda yapılacak denetimleri ile Kurum uzman ve uzman yardımcıları vasıtasıyla yapmasına ilişkin yetkileri saklı kalacak. -DENETİM ŞİRKETLERİ NASIL BELİRLENECEK?- EPDK tarafından yayımlanacak Denetim Hizmeti Alımına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, Kuruma yapılan başvurular neticesinde Kurul tarafından yeterli görülen denetim şirketlerine ''yetki belgesi'' verilecek. Kurul, bu belgeye yıllık vize şartı koymaya ve tespit edeceği miktarlarda başvuru ve yıllık vize ücreti getirmeye yetkili olacak. Kurul'dan denetim yapma yetkisi alan şirketlerin unvanları Resmi Gazete'de ve kurumun resmi web sayfasında yayımlanacak. Denetim şirketi de Kurum'dan yetki belgesi almış denetim şirketleri arasında rekabet, şeffaflık ve eşitlik koşullarında seçilecek ve bu şirketle ''denetim hizmeti alım sözleşmesi'' imzalanacak. -YETKİLİ ŞİRKETLERİN YAPACAĞI DENETİMLER- Taslağa göre, EPDK'dan yetki alan denetim şirketi, elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans alan dağıtım veya üretim şirketlerinin, ilgili mevduat ve kararlara aykırı işlemleri olup olmadığına ilişkin denetim yapacak. Elektrik dağıtım tesislerinin kapasitelerinin artırılması, genişletilmesi, iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla Kurum tarafından onaylanan yatırımların, yatırım planlarına uygun olarak gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğine, dağıtım şirketlerince yapılan yapım işleri, mal ve hizmet alım ve satışlarının eşitlik, şeffaflık ve rekabet koşullarına göre yapılıp yapılmadığı denetlenecek. Ayrıca, dağıtım şirketlerinin kamunun genel kullanımına yönelik meydan, bulvar, cadde ve sokakların aydınlatılması yükümlülüğü, üretim şirketlerinin Ulusal Yük Dağıtım Merkezinin verdiği talimatları uyup uymadığı ile arz güvenliğini veya piyasa işleyişini olumsuz yönde etkileyecek fiillerde bulunup bulunmadığı ve Kurul tarafından verilecek diğer hususlarla ilgili de denetim yapılacak. -TASLAĞIN MAYIS AYINA KADAR UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR- Taslakla ilgili açıklama yapan bir EPDK yetkilisi, elektrik dağıtım ve üretim şirketlerinin özel sektör tarafından nasıl denetleneceğinin merakla beklendiğini belirtirken, ''Kapsamlı bir denetim modeli getirdik. Bu modelin nasıl işleyeceğine dair hazırlanan bu taslak da kamuoyuna açıldı. Mayıs ayına kadar bu çalışmanın tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi planlanıyor'' dedi.