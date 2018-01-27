 ELEKTRİK PANOSU YANDI; MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir binanın bodrum katındaki elektrik panosu yandı. Yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın saat 09.00 sıralarında, Akevler Mahallesi 1064 Sokak üzerindeki bir sitede çıktıi. Site içindeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan elektrik saatleri henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek elektrik panosunu tamamen sardı. Bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kalanları balkon ve pencerelerden yangın merdiveniyle tahliye etti. Görgü tanıkları, yangının biranda çıktığını ve zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntü

-Yangın merdiveniyle tahliye edilen bina sakinleri

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Yangının çıktığı binadan detay görüntü

-Tahliye edilen apartman sakinleriyle röportajlar

-Yanan elektrik panosundan görüntü

-Siteden genel görüntü

-Sitenin içindeki kalabalıktan detaylar

-Genel görüntüler



