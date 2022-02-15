Elektrik paketinde sona gelindi: Masada neler var?

Yüksek elektrik faturalarına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalarda sona geliniyor. Enerji yönetiminin yüksek elektrik fiyatlarına yönelik hazırladığı paketi alternatifli olarak çarşamba günü yapılması planlanan kabinenin gündemine getireceği belirtiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; konutlar için günlük 7 kw’lik alt kademe sınırının 8 kw’ya yani aylık 240 kw’ya çıkartılması seçenekler arasında yer alıyor Konutlarda bir başka alternatifin de sadece konutlarla sınırlı kalacak şekilde KDV indirimi olduğu belirtiliyor.

Çalışmanın başından itibaren atılacak adımlar içinde esnafa kademeli tarifeye kesin gözüyle bakılıyor. Konutlardaki tüketime dayalı bir kademelendirmenin esnaf için de getirileceği söyleniyor.

Elektrik paketinde abone gruplarında bugüne kadar “ticarethane” statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıfların da bu gruptan çıkarılacağı kaydedildi.