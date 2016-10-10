Elektrik Mühendisleri Odası'ndan TRT'ye 'tıbbi teknolog' davası

Erzurum’daki, bir hastanede “tıbbi teknolog” olarak görev yapan Maliye Bakan Yardımcısı ve AKP eski milletvekili Cengiz Yavilioğlu’nun akrabası Hikmet Yavilioğlu, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığı’na “müdür” olarak atandı. Elektrik Mühendisleri Odası, atamaya tepki gösterip dava açtı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre,Yavilioğlu göreve başlar başlamaz, Erzurum TRT'ye tayinini yaptırdı. Tıbbı teknoloğun, 150 mühendisin görev yaptığı, TV stüdyoları kuran ve bakımını üstelenen ve teknik bilgi gerektiren bir birimin başına atanması tartışma yarattı. Konuyu gündeme getiren EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), yapılan atamanın “hukuksuz” olduğunu belirterek, TRT'ye başvurdu. TRT ise 15 Ağustos 2016 tarihli yazısı ile başvuruyu reddetti. EMO da TRT'ye İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Maaşı ikiye katlandı

AKP Erzurum eski Milletvekili ve Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nun hastaneden TRT'ye transfer edilen akrabası Hikmet Yavilioğlu'nun maaşı da ikiye katlandı. Hastanedeki görevinden dolayı ayda 2 bin 500 lira maaş alan Yavilioğlu, TRT'ye geçince 2 kat maaş alacak. “Müdür” sıfatıyla nakli yapılan Yavilioğlu'nun tüm özlük hakları da katlanmış oldu.

Hikmet Yavilioğlu, twitter hesabına da, kendi fotoğrafı yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la poz veren Bakan Yardımcısı akrabası Cengiz Yavilioğlu'nun fotoğrafını koydu. Kendi mesajlarından çok akrabası Cengiz Yavilioğlu'nun mesajlarını paylaştı, AKP ve Hükümet propagandası yaptı.

EMO, yapılan atamayı “hukuksuz” olarak değerlendirip dava açtı. EMO’nun açıklamasında ”Üstlenilen sorumlulukların bir mühendislik formasyonu eğitimini gerektirmesi yanında, hiyerarşik olarak da bir mühendisin atanmasını zorunlu kıldığı görülmektedir. İletim Sistemleri Planlama Ve Tesisinden Sorumlu Müdürlük, personel yapısı incelendiğinde, emrinde başmühendis ya da mühendis kadrosunda görev yapan birçok personelin bulunduğu görülmektedir. Belirtilen durum kamu idareciliğinin esaslarına aykırılık teşkil etmektedir.” denildi.