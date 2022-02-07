Elektrik Mühendisleri Odası'ndan özelleştirme uyarısı: Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacak

Elektrik Mühendisler Odası (EMO) Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrasında kentte yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin resmi internet sayfasından açıklamada bulundu. EMO'dan yapılan açıklamada "50 saate varan elektrik kesintileri yaşanması, iktidarın enerji politikalarını bir kez daha ortaya koymaktadır" dendi. Diğer yandan yapılan açıklamada elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin özel şirketler tarafından yapılmasının önünün açıldığı ifade edilerek "Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kurum tarafından yapılan incelemeler sonucunda yalnızca kentteki elektrik şebeklerinin değil, aynı zamanda iletim şebekesinde de hasarların oluştuğu ifade edilerek şöyle dendi:

"Bu durum, Isparta bölgesinde ağır kış koşullarına uygun enerji nakil hattı tasarımının yapılmadığını göstermektedir. Önce enerji nakil hatlarının ne zaman kimler tarafından nasıl yapıldığı, hatların kontrol ve bakımlarının zamanında ve yeterli düzeyde yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bağımsız bir denetim yapılarak asli sorun belirlenmelidir."

"Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olur"

EMO'dan yapılan açıklamada, TEDAŞ'ın elektrik dağıtım şirketlerini "eksik" denetlediği ve bunun SAYIŞTAY raporlarına da yansıdığı hatırlatılarak şöyle dendi:

"Elektrik Piyasası Kanunu`nda 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan değişiklikle elektrik dağıtım şirketlerinin denetimininin özel şirketler tarafından yapılmasının önü açılmıştı. Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır.

Şehiriçi elektrik dağıtım şebekesinin neden çöktüğü bağımsız bir çalışma ile araştırılmalıdır. Özel dağıtım şirketinin gerekli önlemleri zamanında alıp almadığı, bakımların zamanında yapılıp yapılmadığı ilgili kamu kurumları tarafından incelenmelidir ve sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmalı, ihmali görülen kişi-kurum-şirketler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

"TEİAŞ'ın özelleştirilmesi durdurulmalı"

"Isparta Vakası ve eldeki bilgiler doğrultusunda TEİAŞ`ın özelleştirilmesinden vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir." denen açıklamada, özelleştirmelerin serbest piyasaya ucuz, kaliteli ve sürekli elektrik değil, tersine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilere yol açtığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

" Enerji zamları enerji sektörünün hızla kamulaştırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu olay bunu bir kez daha teyit etmiş olup, siyasi partilere bu acil durumu işleme almalarını kamusal bir sorumluluk ile hatırlatmak istiyoruz."