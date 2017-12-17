Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM Osmancık İlçesi’nde bir ev, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çorum\'un Osmancık İlçesi Şenyurt Mahallesi\'nde başladı. Hamit Doğan\'a ait olan bir apartmanın 1\'inci katındaki dairede kimse bulunmadığı sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve polise haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle ev kulanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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