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Elektrik kontağı evi yaktı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında tek katlı ev yanarak kül oldu

29 Ağustos 2017 20:59

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında tek katlı ev yanarak kül oldu.
Öğle saatlerinde, Hacı Osman Mahallesi Menzil Sokak\'ta Emre Beşe\'ye ait evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ev alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Ailenin başka bir eve taşınması nedeniyle evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağı sonucu çıkmış olduğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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