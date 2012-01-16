Elektrik kesintisi tekrarlanabilir

T24 - Enerji Bakanlığı yetkilileri önceki gün 6 ili etkileyen elektrik kesintisinin tekrarlanmama garantisi olmadığını dile getirdiler. Yetkililer ABD'de bile 36 saatlik kesinti olduğunu hatırlattılar.



Enerji Bakanlığı önceki gün İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi etkileyen elektrik kesintisinin tekrarlanmama garantisi olmadığını açıkladı.



Bakanlık yetkilileri arızanın kötü hava koşullarından kaynaklandığını ileri sürerek dünyada da böyle büyük kesintilerin yaşandığını öne sürdü. ABD’de 2003 yılında yaşanan büyük kesintiyi hatırlatan bakanlık yetkilileri bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacağını dile getirdi.



Radikal'in haberine göre, elektrik kesintisi Bursa Tepeören’deki trafonun kötü hava koşullarından etkilenmesi ile başladı. Trafodaki bazı teçhizatların hava koşullarından etkilenmesi üzerine sıkıntının başladığı, bu durumun İstanbul’un Anadolu yakasına verilen elektriği olumsuz etkilediği belirtildi. Anadolu tarafında elektrik sıkıntısı baş gösterince bu sefer Avrupa yakasına elektrik veren Ambarlı, Hamitabat ve Unimar santrallarına yüklenme oldu. Ayrıca doğalgazda da sıkıntı olunca bu santrallara gaz verilemedi. Üniteler devreye giremedi. 380 bin voltluk sistemdeki arıza domino etkisiyle 6 ili birden vurdu.



Yetkililer, Bursa’daki trafonun hava koşullarından etkilendiğini belirterek, “Olmaması gereken bir şeydi ama kötü hava koşulları bazı parçacıkları etkiledi. Çok kötü hava koşullarında her zaman olabilecek bir şey. Yapılması gereken; bakımları daha düzenli yapmak” dediler. Kocaeli ve İstanbul’da elektriklerin kesilmesiyle birlikte birçok fabrikada da üretim sıkıntısı yaşandı. Yetkililer elektrik kesintisiyle birlikte sanayicinin uğradığı kayba ilişkin maliyet hesabı yapıldığını söylediler.

Mühendislere göre sorun teknik eleman eksikliği



İstanbul Elektrik Mühendisliği Odası Başkanı Erhan Karaçay yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tüm santrallar ürettiği enerjiyi enerji nakil hatlarıyla dağıtım merkezlerine iletir. Arıza santrallarda değil iletim hattındaydı. Bursa Ovacık Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı’nda bir arıza yoktu. Ürettiği enerjiyi yolladığı Adapazarı iletim hattındaki trafonun patlamasıyla arıza oldu. Bundan dolayı doğazgaz çevrim santralları da devre dışı kaldı. TEİAŞ’ta, kamuda yeterli teknik eleman istihdam edilmemekte. Yeterli bakım-onarım yapılmamaktadır.”

ABD 36 saat karanlıkta kaldı



Kuzey Amerika ve Kanada’da elektrik şebekelerini birbirine bağlayan enterkonnekte sistemin aksaması nedeniyle New York ve Ohio eyaletlerinde nükleer elektrik santralleri durdu, New York ve diğer büyük kentlerde elektrikler 36 saat boyunca kesildi. 60 milyon kişiyi etkileyen kesintinin 30 milyar dolarlık maliyeti olmuştu. Ayrıca iki yıl önce Kaliforniya’da da benzer bir elektrik kesintisi yaşanmıştı.