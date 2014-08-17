Elektrik kesintisi protestosuna sulu-gazlı müdahale

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup, elektrik kesintilerini protesto etmek için ilçe merkezinde yolları trafiğe kapattı. Dağılmayan gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Grubun taş atması üzerine polis havaya uyarı amaçlı ateş açtı

DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sık sık meydana gelen elektrik kesintilerini protesto etmek için trafo merkezini basmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayarak yolu trafiğe kapatan gruba, polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.



Gruptakilerden bazılarının gazdan etkilendiği müdahale sonrası kalabalık ara sokaklara dağıldı.

İlçe merkezinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek isteyen 100-150 kişilik grup, trafo merkezi önünde toplandı.



Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruptakiler, yolu trafiğe kapattı. Dağılmaları yönünde yapılan uyarılara olumsuz yanıt veren gruba polis tarafından biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi.

Gruptakilerin bazılarının etkilendiği müdahale sonrasında kalabalık ara sokaklara dağılıp kaçtı, yol ise yeniden ulaşıma açıldı. Polisin biber gazlı ve basınçlı suyla müdahalesinin ardından ara sokaklara dağılan gruptakilerden bazıları TOMA'lara ve polislere taş atmaya başladı. Polis, bazı göstericilerin yapılan uyarılara rağmen dağılmaması üzerine havaya uyarı ateşi açtı.

Polisin müdahalesinin ardından dağılan bazı göstericiler, Akçakale Devlet Hastanesi'nin bahçesinde toplandı. Hastane bahçesinde bulunan çöp konteynırları ve oturma banklarıyla barikat yapan göstericiler, polislere taş attı.



Polis ise hastane bahçesindeki gruba biber gazıyla müdahale etti. Gruptakiler müdahale sonrası ara sokaklara dağılırken, hastane bahçesine atılan biber gazından dolayı bazı hasta ve yakınları ile çalışanlar da etkilendi. Yaşananların ardından gerginliğin sürdüğü ilçeye Şanlıurfa'dan takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.