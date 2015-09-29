Elektrik kesildi, Anadolu Adalet Sarayı felç oldu

Anadolu yakasında öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda hayat durdu. Elektrikler 45 dakika kesilirken, adliye karanlığa gömüldü, bilgisayarlar çöktü. Asansörde mahsur kalan bir kadın baygınlık geçirdi, duruşmalar yapılamadı, adliyeyi kimi noktalarda su bastı. UYAP sisteminin de çalışmadığı adliyede tüm duruşmalar ertelendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda elektrikler saat 14.30 sıralarında kesildi.

Yaklaşık 45 dakika süren kesinti boyunca 5 bloktan oluşan Anadolu Adalet Sarayı'nda asansörler çalışmadı, yurttaşlar asansörde mahsur kaldı.

Bu sırada, asansörde mahsur kalan bir kadın fenalık geçirdi. Asansörün elektriği kesildiğinde otomatik olarak en yakın kata getirme sistemi sonucunda dışarı çıkabilen kadın uzun süre baygın kaldı.

Nefes alamadığını belirten kadına sağlık görevlileri müdahale etti. Bu arada, asansörlerin çalışmaması nedeniyle yangın merdivenine yönelen vatandaşlar gideceği yeri bulmakta güçlük çekti. Özellikle yaşlı vatandaşları zorlayan yangın merdivenlerinin bulunduğu noktada yağmur suları adliye içine doldu.

Tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadına refakat eden bir kişi ise uzun süre adliyenin giriş noktasında bekledi.

Elektrik kesintisinin ardından, yaklaşık yarım saat sonra duruşma salonlarına elektrik verilebildi. 45 dakika içinde de tüm bina elektriğe kavuştu.

Bir ağır ceza mahkemesi başkanı ise tutuklu sanığa duruşmasının yapılamayacağını "Yağmur nedeniyle elektrikler gitti, bilgisayarlar çöktü" cümlesiyle açıkladı.



UYAP sisteminin de çalışmadığı adliyede tüm duruşmalar ertelendi.



Öte yandan, adliyenin bazı katlarında yangın perdeleri indirildi. Yangın perdelerinin inmesi nedeniyle adliyenin B Blok zemin katı bölümlere ayrıldı. Adliyede yine yağmur suyunun aktığı bölgelerde kovalarla önlem alındı.



