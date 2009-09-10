Elektrik kademeli olarak verilecek

Enerji Bakanı Yılmaz:'Trafo merkezlerini su bastığı için kontrollü ve kademeli elektrik verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Bakan Yıldız, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu ile bakanlıkta yaptığı görüşme sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Konuşmasına İstanbul'da yaşanan sel felaketine değinerek başlayan Yıldız, "Sel felaketinde hayatını kaybetmiş olan kişilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu felaketin devletimiz, hükümetimiz tarafından hızlıca yaralarının onarılacağını belirtmek isterim" dedi.



Sel felaketi nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığının hatırlatılması üzerine Bakan Yıldız, özellikle temel olarak Silivri, İkitelli ve Sarıyer olmak üzere 3 temel bölgede bir takım elektrik kesintilerinin olduğunu bildirdi.



Bunun ana trafolarının bir kısmında, özellikle İkitelli'de şalt sahasının tamamen su basmasından kaynaklandığını anlatan Yıldız, böyle bir durumda enerji vermenin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.



Kendilerinin güvenlik amacıyla da mevcut olan enerjiyi Silivri, Kumburgaz, Avcılar Sefaköy, Gaziosmanpaşa, Çağlayan gibi semtlerde kontrollü olarak kestiklerini ifade eden Yıldız, bunun için de su miktarına özellikle dikkat ettiklerini, suyun mutlaka çekilmesi gerektiğini, şalt sistemdeki kurutma çalışmalarının da hızlıca yapılacağını bildirdi.



Bunun akabinde kademeli olarak enerjiyi vereceklerini anlatan Yıldız, "Şu anda santrallerden de özellikle bizim bin 300 megavatlık Ambarlı santralinin şalt sahasında yine su bastığı için santralimizin çalışmasını da durdurduk, ama enerji konusunda elektrik verme konusunda herhangi bir tehdit bulunmamaktadır, herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Suya bakarak bu şekliyle kademeli olarak vereceğiz, arkadaşlarımız çalışıyor, suyla alakalı bir risk gördükleri anda kontrollü olarak enerjiyi kesecekler" dedi.



"Endişe edecek bir durum yok"



TEİAŞ'ın iletim hatlarının 154 kilovoltluk, dağıtım hatlarının da 34,5 kilovoltluk hatlar olduğuna işaret eden Yıldız, şalt merkezini, indirici merkezlerde, suyla temas halinde olan bir yer varsa onun zaten elektriğini kendilerinin kestiğini ifade etti.



Yıldız, "İstanbul'da biz gözlüyoruz ve arkadaşlarımız tamamen işlerinin başındalar, şu anda endişe edecek bir durum yok" diye konuştu.



Bu arada TEİAŞ'ın Silivri, Kumburgaz, Avcılar, Sefaköy, Gaziosmanpaşa, Çağlayan, Sarıyer, Bayrampaşa İşletme Müdürlüklerinin bugün saat 11.30 itibarıyla bazı semtlerde elektrik kesintilerine gittiği bildirildi.



Nükleer santral ihalesi



Bir gazetecinin "Daha önce nükleer santral ihalesinin eylülün ilk haftalarında sonuçlanacağını bildirmiştiniz" demesi üzerine, Yıldız, "İlk haftalarında evet, eylülün ilk haftalarında inşallah bir sonuç çıkartacağız" dedi.



Gazetecinin şu anda eylülün ilk haftalarında bulunulduğunu belirtmesi üzerine, "O zaman 3-5 gün daha ekleyelim üzerine" dedi.



İhaleye dönük görüşmelerin devam ettiğini bildiren Yıldız, yeni bir teklif sunulup sunulmadığının sorulması üzerine de, yeni bir teklifin henüz sunulmadığını kaydetti.



Doğalgazda indirim konusu



BOTAŞ'ın Organize Sanayi Bölgeleriyle görüşmesi kapsamında OSB'lerin kullandığı doğalgaza bir indiriminin söz konusu olup olmadığının sorulmasına karşılık Yıldız, maliyet bazlı fiyat mekanizmasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, bunun kurum içi bir toplantı, görüşme olduğunu söyledi.



Fiyat mekanizmalarının ancak YPK kararlarıyla değiştirilebildiğine işaret eden Yıldız, kendilerine intikal etmiş, alınmış bir karar olmadığını söyledi.



Al ya da öde yükümlülükleri çerçevesinde konutlara verilen doğalgazda indirim ya da doğalgaza zam yapılmaması yönünde bazı görüşlerin yer aldığının belirtilmesi üzerine de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, "Şu anda doğalgaz fiyatlarının yıl sonuna kadar; tabi ki yine otomatik fiyatlama mekanizması belirleyecek ama; elimizdeki veriler bir zam öngörmüyor, ama şu anda indirim de öngörmüyor. Bunları biz Enerji Bakanlığı olarak değil, önceden de belirlendiği gibi otomatik fiyatlama mekanizması ile beraber çözdüğümüzü bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.



İstanbul'da doğalgaz ve elektrik kesintileri



Bu arada İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle oluşan hasar üzerine Selimpaşa'ya doğalgaz verilemiyor. Yağışın meydana geldiği birçok bölgede de elektrik kesintisi uygulanıyor