-ELEKTRİK KAÇAĞINDA TAHMİNLER YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Elektrik dağıtım faaliyetlerinde, 2011-2015 dönemi için belirlenen kayıp-kaçak hedef oranı, 15 bölgede, 2010 yılı hedefine göre artırıldı. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Cengiz Göltaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), elektrikteki kayıp-kaçak oranlarını, dağıtım şirketleri ile birlikte belirlediğini belirtirken, kayıp-kaçak oranının yüksek belirlenmesinin, dağıtım şirketlerinin vatandaşlara yansıtacağı kaçak elektrik bedeli tutarının artması anlamına geldiğine işaret etti. 2012'den itibaren kayıp-kaçak elektriğin bedelinin, bölgesel bazda faturalara yansıtılacağını hatırlatan Göltaş, kayıp-kaçak oranının fazla olduğu bölgelerde, vatandaşın faturasının daha fazla yükseleceğini vurguladı. EPDK, 2011-2015 uygulama dönemine ilişkin dağıtım faaliyeti kayıp kaçak hedefi (KKH) oranlarını belirledi ve buna ilişkin kararını Resmi Gazete'nin 25 Aralık 2010 tarihli, Cumartesi günkü sayısında yayımladı. 2011-2015 dönemi için 15 dağıtım şirketleri bazında belirlenen elektrikte kayıp-kaçak hedefi (KKH) oranı, EBDK'nın geçiş dönemi olarak 2006-2010 dönemi için belirlediği KKH oranının üzerinde oldu. EPDK, 24 Nisan 2006'da aldığı karar ile 20 dağıtım bölgesi için 2006-2010 döneminde dikkate alınacak KKH oranlarını belirmişti. Bu kararlara göre, bu karar kaçak oranı en yüksek bölge olan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin bölgesinde 2006 yılı itibariyle yüzde 54,77 olan dağıtımdaki KKH oranı, 2010 yılı itibariyle yüzde 36,83'e inecekti. Aynı kararlara göre, 2006-2010 döneminde, KKH oranının, Vangölü Elektrik bölgesinde yüzde 55,11'den yüzde 35,45'e, Aras Elektrik Dağıtım bölgesinde yüzde 26,86'dan yüzde 17,95'e, Çoruh elektrik dağıtım bölgesinde yüzde 12,91'den yüzde 11,70'e, Fırat Elektrik dağıtım bölgesinde yüzde 17,43'ten yüzde 10,95'e, Çamlıbel elektrik dağıtım bölgesinde yüzde 10,67'den yüzde 8,74'e, Toroslar elektrik dağıtım bölgesinde yüzde 17,09'dan yüzde 9,06'ya, Meram elektrik dağıtım bölgesinde yüzde 9,23'ten yüzde 8,43'e ineceği öngörülmüştü. Geçiş dönemi tarifelerine göre, 2006-2010 döneminde, KHK oranının, Başkent elektrik dağıtım bölgesinde yüzde 11,66'dan yüzde 8,23'e; Akdeniz elektrik dağıtım bölgesinde yüzde 10,78'den yüzde 7,84'e; Gediz dağıtım bölgesinde yüzde 10,81'den yüzde 7,80'e; Uludağ dağıtım bölgesinde yüzde 7,67'den yüzde 6,10'a; Trakya dağıtım bölgesinde yüzde 8,74'ten yüzde 6,24'e; İstanbul Anadolu Yakası (AYEDAŞ) dağıtım bölgesi için yüzde 10,28'den yüzde 6,57'ye; Sakarya dağıtım bölgesi için yüzde 9,60'tan yüzde 6,54'e; Osmangazi dağıtım bölgesi için yüzde 6,84'ten yüzde 6,48'e; Boğaziçi dağıtım bölgesi için yüzde 15,84'ten yüzde 10,15'e; Göksu dağıtım bölgesi için yüzde 13,49'dan yüzde 11,76'ya; Yeşilırmak dağıtım bölgesi için yüzde 19,92'den yüzde 10,59'a; Aydem dağıtım bölgesi için 2008-2010 döneminde yüzde 8'den yüzde 7,49'a indirilmesi hedeflenmişti. -DİCLE'DE KAYIP KAÇAK HEDEF ORANI, YÜZDE 36,83'TEN YÜZDE 60,96'YA ÇIKTI EPDK; 2010 yılı biterken, şirketlerin 2011-2015 döneminde elektrik dağıtım faaliyetlerinde KKH oranlarını belirledi. Buna göre, 15 dağıtım bölgesindeki 2011 yılında dikkate alınacak KKH oranı, 2010 yılı için belirlenen KKH oranının üzerinde. Özellikle Dicle dağıtım bölgesinde 2011 yılı için belirlene KKH oranını, 2010 yılı için belirlenen oranın yüzde 65 daha fazla olması dikkat çekti. Vangölü dağıtım bölgesinde 2010 için yüzde 35,45 KKH oranı belirlenirken, bu oran 2011 için yüzde 46,15'e çıkarıldı. Aras dağıtım bögesinde KKH oranı, aynı yıllar için 17,95'ten yüzde 60,96'ya yükseltildi. Sadece, Çoruh, Çamlıbel, Boğaziçi, Göksu ve Yeşilırmak dağıtım bölgelerinde KKH oranı düşürülürken, diğer dağıtım bölgelerinin tamamında, 2010 yılına göre daha yüksek KKHO belirlendi. EMO Başkanı Cengiz Göltaş, KKH oranının dağıtım şirkmetleri ile görüşülerek yüksek belirlendiğini öne sürerken, bunun vatandaşın daha yüksek fatura ödemesi anlamına geldiğini söyledi. Göltaş, geçiş dönemi tarifesi uyarınca, elektrikteki kayıp-kaçakların abonenelere genel olarak yansıtıldığını, 2012 yılına kadar bunun böyle devam edeceğini hatırlatırken, 2012 yılı itibariyle kayıp-kaçak bedellerinin bölgesel bazda faturalandırılacağını, bunun da kayıp kaçağın yüksek olduğu bölgelerde abonelerin faturalarının daha fazla artmasına yol açacağını bildirdi. KKH oranlarının özellikle yüksek tutulduğunu öne süren Göltaş, ''Faturalandırma yapılırken, kayıp kaçak oranı belirlehen hedef orandan yüksek olursa, bunun bedeli dağıtım şirketi tarafından ödenecek. Düşük olursa, vatandaşa daha az yansıtılacak. Ancak şirketler, kayıp-kaçak oranının yüksek çıkma ihtimaline karşı, kendileri bedel ödemek zorunda kalmamak için KKH oranını yüksek gösteriyor. kayıp kaçak oranı düşük çıksa bile bunun vatandaşa yansıtılacağını sanmıyorum, aradaki tutar da dağıtım şirketlerine kalacak '' dedi.