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Elektrik hattındaki patlamalar korkuttu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen küçük çaplı patlamalar, korkuya neden oldu

13 Eylül 2017 11:26

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen küçük çaplı patlamalar, korkuya neden oldu. 
merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı yakınındari rögarda saat 03.00 sıralarında peş peşe meydana gelen patlamaların sesine uyananlar, durumu polise bildirdi. Beton rögar kapağının yerinden çıkmış halde olduğu ve patlamaların da devam ettiğini gören polis ekibi, doğalgaz sızıntısı olabileceği şüphesiyle, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketinin yetkililerine haber verdi. Özel cihazla rögar çevresinde kontrol yapan doğal ekibi, sızıntı tespit edemedi. Patlamanın elektrik hattında meydana geldiği belirlenince bu kez TEDAŞ ekiplerine haber verildi. Bölgenin elektriğini kesen TEDAŞ ekibi, dubalarla rögar çevresini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Patlama seslerine uyananlar da, ekiplerin çalışmasını merak ve korku ile izledi. 

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