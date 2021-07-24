Elektrik hatlarındaki arıza İspanya'nın yarısını karanlıkta bıraktı

Elektrik hatlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle İspanya'nın yarısı elektriksiz kaldı.

Avrupa elektrik şebekesini İber Yarımadası'na bağlayan elektrik iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle İspanya'nın yarısı karanlığa gömüldü. Başta başkent Madrid olmak üzere aralarında Endülüs, Castilla, Leon, Katalonya, Navarra ve Bask'ın da bulunduğu çok sayıda kent elektriksiz birkaç saat boyunca elektriksiz kaldı. Arızanın, Fransa'nın ürettiği nükleer enerjiyi İspanya'nın ithal ettiği yer olan Fransa-İspanya sınırının kesişme noktasında meydana geldiği belirtildi.

İspanyol elektrik iletim şirketi Red Electrica tarafından yapılan açıklamada, "Bir deniz uçağı kazası nedeniyle Fransa'daki yüksek voltajlı şebekede sorun çıktı. Şebekede çıkan sorun, İber Yarımadası'nın Avrupa'nın geri kalanından geçici süreyle ayrılmasına neden oldu" denildi. Şirket yaptığı ikinci duyuruda ara bağlantının değiştirildiğini ve sorunun çözüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, Portekiz'deki elektrik iletim şirketi EDP de Avrupa elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı. Şirket, elektrik kesintisinden etkilenen ev sayısını açıklamadı. (İHA)