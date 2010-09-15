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Ekonomi

ELEKTRİK FİYATLARINDA İNDİRİM SÖZ KONUSU DEĞİL İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 20:04

-ELEKTRİK FİYATLARINDA İNDİRİM SÖZ KONUSU DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, toptan elektrik fiyatlarındaki indirimin şu an için vatandaşa yansıyacak şekilde görünmediğini belirterek, ''Vatandaşımıza yansıyacak olası zamlara engel olabilmek açısından kamu kurumları kendi bünyelerinde birikebilecek bir miktar karı vatandaşımıza aktarmıştır'' dedi. Yıldız, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Enerji Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toptan elektrik satış fiyatlarındaki indirimin son kullanıcıya yansıyıp yansımayacağı konusunda Yıldız, şöyle konuştu: ''Piyasada özel sektör ve kamu üreticileri var. TEDAŞ, EÜAŞ gibi kamu kurumlarında biriken karlardan bir kısmını kamu içerisinde düzenleyebilmek açısından, nihai tüketiciye gelecek olası zamları tolere etmek, dengelemek açısından TEDAŞ'ta bir indirime gidildi. Bu, nihai tüketiciye yansıyacak zammı tolere etmek içindir. Bu piyasaya bir müdahale değildir. Kamunun kendi içerisindeki fiyat regülasyonudur. Şu anda vatandaşımıza yansıyacak bir indirim görünmüyor. Vatandaşımıza yansıyacak olası zamlara engel olabilmek açısından kamu kurumları kendi bünyelerinde birikebilecek bir miktar karı vatandaşımıza aktarmıştır.'' Yıldız, yenilenebilir enerji yasası için bakanlık olarak kendilerinin haziran ve temmuz aylarında hazır olduğunu ancak zaman bulunamadığı için yasanın çıkarılamadığını, yeni dönemde yasayı yeniden gündeme getireceklerini söyledi.

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