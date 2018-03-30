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Elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere zam

Elektriğe, ortalama yüzde 2.89 zam yapıldı

30 Mart 2018 18:05

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2.89 zam yapıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, zam kararını son kurul toplantısında aldıklarını söyledi. Elektrik fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiğini ve dövizde yaşanan artışlar gibi unsurların bu maliyetleri etkilediğini belirten Yılmaz, "Son yaptığımız kurul toplantısında görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan nihai fiyatlarda, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ortalama yüzde 2,89 artış ihtiyacı hasıl olduğunu gördük." dedi.

Elektrikte ortaya çıkan maliyet artışlarının biriktirilerek yıl sonunda toplu bir zam olarak yansıtılmasının doğru bir uygulama olmayacağını savunan Yılmaz, "Bu durumdan hem vatandaşımız zarar görür hem de sektörümüz. İhtiyaç hasıl olması halinde küçük düzeyli bu tip fiyat artışlarını uygulamak hem tüketicimiz hem de sektörümüz için daha doğru olacaktır." diye konuştu.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak'ta yüzde 8,8 zam yapılmıştı.

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