Elektrik faturasını düşürmek için neler yapılabilir?

T24 - Evde kullanılan elektrikli cihazları doğru kullanarak elektrik tüketimini düşürebiliyor.

İşte Ehow isimli internet sitesinde yayımlanan elektrik faturasını düşürmek için yapabilecek bazı uygulamalar:

Elektronik cihazlarınızı ve şarj aletlerinizi prizden çekin: Bilgisayar ekipmanları, uydu cihazları ile uzaktan kumandalı cihazlar kapalı olsalar bile fişleri prizde olduğu sürece elektrik tüketirler. Cep telefonları ve diğer elektronik cihazların şarjları için de aynı şey geçerlidir. Bu cihazları kullanmadığınızda fişten çekin. Böylece yılda yüzde 1,5 enerji tasarrufu sağlarsınız.

Tasarruflu ampul kullanın: Bu ampuller standart akkor ampullerin üçte ikisi oranında elektrik tüketir. Evinizde en çok kullandığınız bölümlerdeki 5 ampulü tasarruflu ampullerle değiştirirseniz elektrik faturanızı da düşürebilirsiniz. Yılda yüzde 2,7 elektrik tasarrufu yaparsınız. Tasarruflu ampullerin tek problemi normalden fazla radyasyon yaymasıdır. Bunun için bunları mümkün olduğu kadar tavanda en yüksek konuma konumlandırmalısınız.

Bulaşıklarınızı akıllıca yıkayın: Bulaşık makinenizi tam doldurmadan çalıştırmayın ve bulaşık makinenizin "air dry" seçeneğini kullanın. Bulaşık makineleri bulaşıklarınızı ellerinizle yıkadığınızdan daha etkili şekilde temizler. Çünkü bulaşık makinesi ellerinizin dayanabileceğinden daha sıcak su kullanır. Bu şekilde yüzde 1 elektrik tasarrufu sağlarsınız.

Suyunuzun sıcaklığını 50 dereceye ayarlayın: Termosifonun su sıcaklık ayarını 50 dereceye getirin. Böylece hem elektrik hem de doğalgaz tasarrufu yaparsınız. Bakteri gelişimini önlemek için kombinizin su sıcaklığını 50 derecenin üzerine çıkarmayın. Böylece yüzde 1,05 ile 2,73 arasında tasarruf edersiniz.

Tasarruflu duş başlığı kullanın: Yeni çıkan duş başlıkları standart başlıklardan çok daha az su tüketiyor. Bu nedenle çevrenin de oldukça tahrip olduğu dünyamızda suyunuzu ve paranızı biriktirmek için az su tüketen duş başlıkları kullanın. Bu şekilde yılda yüzde 2 oranında tasarruf edersiniz.

Soğuk suyla yıkayın: Çamaşırlarınızı yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine ılık suyla yıkamanız ve durulamanın ise soğuk su ile yapılması gerekiyor. Ayrıca, yıkama programları tam kapasite çalıştırılmalı. Eğer mümkünse çamaşırlarınızı dışarıda güneş ve rüzgardan yararlanarak kurutun. Bunun yanında önden yüklemeli makineler, üstten yüklemeli makinelere göre daha az enerji tüketiyorlar. Böylece yüzde 2,9 enerji tasarrufu sağlarsınız.

Klimanızın filtresini değiştirin: Uzmanlar, yazın ve kışın sürekli klima kullananların filtrelerini her ay kontrol etmelerini öneriyorlar. Bu filtreler kirlendiğinde veya en az 3 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor. Tıkanan filtreler enerji verimini düşürüp hava akımını sınırlandırıyor. Böylece yılda yüzde 1,5 tasarruf edersiniz.

Kombinizin ısısını düşürün: Isınma gideri evinizin enerji maliyetinin yaklaşık yüzde 31'ini oluşturuyor. Odanızı ısıtmak için düşürdüğünüz her derece için ısınma faturanızda yüzde 5'lik tasarruf sağlarsınız. Tasarruf ettiğiniz bu parayla da biraz daha kalın giyecekler alabilirsiniz.

Tavandaki fanları yükseğe asın: Evinizin soğutma sistemi, ısınmadan sonra elektrik tüketiminde ikinci sırayı alıyor. Tavana asacağınız fanlar sayesinde faturanızda düşüş sağlayabilirsiniz. Ancak fanların odayı değil insanları serinlettiğini unutmayın. Odada olmadığınızda fanları kapalı tutun. Bu şekilde yılda yüzde 5 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Buzdolabınızı değiştirin: Evinizde 2 tane buzdolabı varsa elektrik faturanızın yüksek olması normaldir. Eğer kullandığınız buzdolaplarının modeli eskiyse elektrik tüketimi de fazladır. Bu nedenle eski model buzdolabına sahipseniz mümkün olduğunca büyük boy, enerji tasarruflu, yeni model buzdolabı satın alın. Böylece yılda yüzde 4,5 oranında tasarruf edersiniz.

Programlanabilir bir termostat kullanın: Programlanabilen termostatlar otomatik olarak sıcaklık ayarını düzenler. Odanızın sıcaklığı belirli bir sıcaklığa geldiğinde otomatik olarak kendini kapatır ya da açar. Bu nedenle yılda yüzde 4,5 ile 8,2 arasında tasarruf yapmış olursunuz.

Kapılara ve pencerelerin izolasyonuna dikkat edin: Evinizin çevresinde hava sızdıran pencere, duvar ya da kapılar kışın ısınmada yazın ise soğutma sisteminde büyük kayıplar vermenize yol açar. Pencerelerinizde ve kapılarınızda kullanacağınız sprey köpük ile ya da süngerlerle ve duvarlardaki çatlakları doldurmakla büyük tasarruf sağlarsınız. Evinizin dış duvarlarına da yalıtım yaptırmanız çok önemlidir.