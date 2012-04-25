Elektrik faturasında sevindiren karar

Tüketici mahkemesi, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin tüketiciye ödenmesine yönelik önemli bir karar aldı...

Son olarak Sakarya'da yaşayan Necmettin Göymen, kayıp kaçak bedelinin iadesi için Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'ye (SEDAŞ) yaptığı başvurudan sonuç alamayınca Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na şikâyette bulundu. Göymen, haksız yere alınan kayıp-kaçak bedelinin hesaplanarak iadesini talep etti. Başvuru üzerine savunması alınan SEDAŞ, kayıp-kaçak bedeli dahil tüm bedellerin ilgili abonelere tahakkuk ettirildiğini ve Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) bilgisi dahilinde yayınlanan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yaptıklarını belirtti. SEDAŞ, savunmasında hakem heyetlerinin EPDK kararları ve mevzuatla ilgili karar verme yetkisinin bulunmadığı görüşüne yer verdi.

Şikâyeti karara bağlayan hakem heyeti, enerjiyi abone olmadan ve hiçbir ücret ödemeden kullanan kişilerin bulunup bedelinin o kişilerden tahsil edilmesinin esas olduğunu kaydetti. SEDAŞ'ın savunmasını yeterli görmeyerek tüketicinin mağdur edildiği sonucuna varan hakem heyeti, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedelinin hesaplanarak Göymen'e iade edilmesine karar verdi. SEDAŞ, hakem heyetinin kararına itiraz için Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dağıtım şirketinin kaçak elektrik kullananlardan alamadığı parayı dürüst vatandaşlardan tahsil etme amacı içinde bulunmadığını ifade eden SEDAŞ'ın avukatı Pınar Çolak Yaşar, hakem heyetinin kararının yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın iptalini istedi. Göymen ise hakem heyeti kararının doğru olduğunu savunarak SEDAŞ'ın talebinin reddedilmesini istedi.

SEDAŞ'ın başvurusunu reddeden mahkeme, şu görüşlere yer verdi: "Şirketin kaçakları yerinde tespit edip muhatapları yerine faturalarını düzenli ödeyen vatandaşlara yönelmesinin hiçbir vicdanda ve yasal çerçevede olumlu yer bulmasına imkân bulunmuyor. Sistemde enerji nakli sırasında meydana gelen kaybın tüketiciden tahsil edilmesi amacıyla bu bedelin tahakkuk ettirilmesi abone sözleşmesine ve tüketici haklarına aykırılık teşkil ediyor. Sistemdeki kaybı önleme konusunda yeterli tedbiri almayan şirketin, bu eksikliğini tüketiciden tahsil etmesi için yasal hakkı bulunmuyor." Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, bir genelge yayımlayarak kayıp-kaçak elektrik bedellerinin iadesine ilişkin başvurularda tüketici sorunları hakem heyetlerinin yetkili olduğunu bildirdi.