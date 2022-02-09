Elektrik faturalarını düşürmek için formül arayışı: 4 seçenek masada

Elektrik faturalarının düşürülmesi için formül arayışı başladı. Konutlar için tarife sınırının 230 KW’ye yükseltilmesi, esnaf için yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlar şu anda vatandaştan gelen şikayetleri takip ediyor.

Kulislerde ve sektörde konuşulan alternatifler şunlar:

1- Esnafa yeni tarife: Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.

2- 210 KW’nin yükseltilmesi: Bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 kw olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kw’lik sınırın 230 kw’ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.

3- Yüksek kademedeki zam oranının düşürülmesi: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127’lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor. Ancak dünyada enerji fiyatlarının yükseldiğini, geçen yıl 100 milyar liraya yakın destek verildiğini, zammın geri çekilme ihtimalinin zayıf olduğunu dile getirenler de var.

4- Dağıtım bedellerinin düşürülmesi: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor.

KDV indirimi gündemde değil

KDV’ye yönelik çalışmalarda elektrikte indirim konusunun gündeme gelmediği öğrenildi. Elektrikte yapılacak bir KDV indiriminin her alanın girdisi olan bir mal ve hizmette oran indiriminin suistimale açık olduğu bu nedenle sıcak bakılmadığı belirtiliyor.