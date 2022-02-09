Elektrik faturalarındaki dağıtım bedelinde gizli zam

Elektrikteki kayıp-kaçak, sayaç okuma, iletim sistemini kullanım ve dağıtım sistemini kullanım bedelleri 2016 yılından bu yana “dağıtım bedeli” adı altında tek kalemde gösteriliyor. Son yapılan zamla birlikte ayda 210 kilovatsaat elektrik tüketen bir ailenin faturası 192 liradan 288 liraya yükselirken dağıtım bedeline ödenen para 56 liradan 70 liraya çıktı. Böylece dağıtım bedeli yüzde 24 zamlandı. Ancak söz konusu zammın dağıtım bedeli altındaki hangi kalemlerde gerçekleştiği bilinmiyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre TRT payının kalkmasına rağmen faturada vergiye ödenen para ise 37 liradan 52 liraya yükseldi. 288 liraya yükselen faturadaki 96 liralık zammın 67 lirası enerji bedeline yapılan zamdan, 15 lirası vergi artışından, yaklaşık 14 lirası da dağıtım giderlerine yapılan zamdan kaynaklandı.

2016'ya kadar elektrik faturasındaki tüm giderler faturada kalem kalem gösteriliyordu. Ancak dağıtımın özelleştirilmesiyle birlikte bu kalemlerdeki artışlar gösterilmemeye başlandı.

"Çok zamanlı tarife aboneler için tuzak"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, artık hiç kimsenin kayıp kaçak ya da sayaç okuma bedellerine yapılan zammı göremediğini belirterek, “Çok zamanlı tarife de mesken aboneleri için tam bir tuzak. Çok zamanlıda kademe olmadığı için halk yüzde 50 yerine her dilim için direkt 125 zam ödemek zorunda bırakıldı. Herkesin tek ya da çok zamanlıdan hangisinin tüketimine uyduğunu kontrol etmesini öneriyoruz” dedi.