"Elektrik faturalarında eninde sonunda üç kademeli tarifeye geçilecek"

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarına ilişkin olarak "Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasını değerlendirdi. Kalın'ın bahsini ettiği "yeni adım"ların neler olabileceğini enerji uzmanlarıyla konuştuğunu aktaran Toker şöyle dedi:

"Enerji uzmanları, tarife belirleme yetkisine sahip EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) bu kararı almasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talimatına bakacağını, ancak 1 Mart'tan önce tarifeyi değiştirecek bir değişikliğin, başta sayaç okuma olmak üzere sistemsel yeni sorunlar üretebileceğini dile getirdi.

Yanı sıra, doğru olanın iki değil, üç tarife olduğu vurgulanıyor. 31 Aralık'taki şoke edici zamlar yapılmadan çok önce, sektörde üç kademeli tarifenin tartışıldığını ve karar alıcılara önerildiğini anımsatan uzmanlar, 'Eninde sonunda üç tarifeye geçilecek. Bu ortada. Keşke başından yapılsaydı, hasar biraz daha az olurdu' yorumunu yaptı."

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