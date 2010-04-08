Elektrik faturaları kabarıyor

T24-

Hazine ile belediyeler arasında 2 milyar liralık borç sarmalı haline gelen sokak ve cadde aydınlatma faturaları vatandaşın elektrik faturasını karartacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından büyük gizlilikle hazırlanan Elektrik Piyasası Kanunu tasarısının haberine SABAH ulaştı.



Elektrik Piyasasında önemli değişiklikler öngören tasarı yasalaştığında önce vatandaşın elektrik faturasını çarpacak. Elektrik faturasına TRT payından sonra aydınlatma gideri de eklenecek. Tasarıyla, bugüne kadar Hazine ve belediyeler tarafından ödenen sokak aydınlatmalarının bakım ve elektrik faturalarından artık elektrik dağıtım şirketleri sorumlu olacak. Şirketler de bu bedeli "dağıtım tarifesi" kapsamında tüketicinin faturasına yansıtacak.



Elektrikte büyük sorun haline gelen sokak ve cadde aydınlatmaları giderlerinin yasal sorumluluğu belediyelerin üzerinde. Ancak kamu kurumu TEDAŞ'ın uzun zaman belediyelerden alacağını tahsil edememesi üzerine 2008'de Elektrik Piyasası Yasası'na geçici bir madde konuldu.



FATURA BAŞINA 1.5 TL

Maddeyle 1 Ocak 2009-31 Aralık 2015 arasında aydınlatma bedellerini Hazine'nin karşılaması öngörülerek geçici çözüm bulundu. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre 2009'da sokak aydınlatmaları için Hazine 500 milyon liralık ödenek ayırdı.



Türkiye'de yaklaşık 30 milyon abone olduğunu belirten yetkililer sokak aydınlatma bedelinin her tüketici faturasına aylık en az 1.5 lira olarak yansıyacağını belirttiler. Sokak aydınlanması borçlarının büyük kısmı Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Büyükşehirlere ait.



2 milyarlık borç sarmalı yarattı Belediyelerin sokak aydınlatmasının yıllık bedeli, yaklaşık 500 milyon lira.



Belediyelerin kamuya olan genel aydınlatma borcu toplam 2 milyar lirayı buluyor.



2009'da yaklaşık 4 bin 200 milyar kWh'lik genel aydınlatma tüketimi gerçekleşti.



Yeni yasa ile artık aydınlanma giderleri halkın faturasına yansıtılacak.