Elektrik faturaları Bulgaristan Hükümeti'ni istifa ettirdi

Bulgaristan'da tasarruf tedbirleri ve yüksek elektrik faturaları nedeniyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri hükümetin istifa etmesine neden oldu. Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov parlamentoda yaptığı konuşmada, "Polisin insanları darp ettiği bir hükümetin lideri olmak istemiyorum" dedi.

Ülke genelinde yüksek elektrik faturalarının protesto edilmesi sonrası, elektrik dağıtımı yapan firmalardan birinin lisansının iptal edileceği ve elektrik fiyatlarının yüzde 8 indirileceği açıklanmıştı.

Protestocular elektrik dağıtımının yeniden kamulaştırılması çağrısında bulunmuştu.

(ntvmsnbc)