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Cep telefonu ve tablet bilgisayara ek vergi geliyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci gümrük vergilerinde artışa gidileceğini duyurdu

02 Temmuz 2015 14:43

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önümüzdeki dönemde elektronik ürünlere ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi. Bu durumda ürünlerin fiyatlarında değişimlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlığının son 18 ayını Ankara'da bir basın toplantısı ile değerlendirdi.

Zeybekci, toplantı sırasında önemli açıklamalar yaptı.

Ekonomi Bakanı, "Önümüzdeki 1 ay içinde ilave gümrük vergilerinde özel tedbirler alınacak. Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlerde ek vergi geliyor" dedi.

Zeybekci, "Özel ürün gruplarında elektrik, elektronik, tablet ve cep telefonları da var; kimya grubu üzerinde de çalışıyoruz" diye devam etti.

 

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