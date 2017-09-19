Ayhan AYDEMİR/ONDOKUZMAYIS (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un 19 Mayıs İlçesi\'nde elektrik direğine çarpıp devrilen TIR\'ın şoförü yaralandı.
Kaza, 19 Mayıs İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı\'nda meydana geldi. Orhan Akyol yönetimindeki 55 LN 461 plakalı sigara yüklü TIR, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada, TIR şoförü Akyol yaralanırken, elektrik direğinin devrilmesi sonucu teller koptu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin isteği üzerine elektrik hattındaki akım kesildi. Araçtan çıkarılan Orhan Akyol, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre bölgeye elektrik verilemedi.
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