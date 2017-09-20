Elektrik direğinden düşen teknisyen ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'IN Yenipazar İlçesi\'nde, çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen teknisyen 29 yaşındaki Ömer Azun, ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Donduran Mahallesi Kooperatif Caddesi\'nde meydana geldi. Elektrik direklerini yenileme işini alan firmada teknisyen olarak çalışan Ömer Azun, çıktığı direkte çalışma yaparken, dengesini kaybedip, 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Azun, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Azun\'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.