Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde, tırmandığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine gelen Gürpınar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi alıp direkten indirdi. Görevliler bir süre besledikleri kediyi, daha sonra sokağa bıraktı.



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