Elektrik direğinde kablo çalarken akıma kapılıp, öldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde bakır kablo çalmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Adem Bayraktar (53), öldü. Direkte asılı kalan Bayraktar\'ın cesedi, güçlükle indirildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayvazlar köyünde meydana geldi. Adem Bayraktar, iddiaya göre kablo çalmak için yüksek gerilim hattına çıktı. Kabloları kesmek isteyen Bayraktar, akıma kapıldı. Bayraktar\'ın cesedi direkte asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Elektrik firması ekipleri, akımı kesip, Bayraktar\'ın cesedini uzun uğraşlarla indirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Bayraktar\'ın cesedi, Çaycuma Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

​Kablo hırsızlığı ve çeşitli suçlardan aranan Bayraktar\'ın 7 hırsızlık, 4 dolandırıcılık, 3 de resmi belgede sahtecilik olmak üzere 13 suç kaydı bulunduğu ifade edildi.

Bayraktar\'ın suç ortağını olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.



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