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Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Bulancak ilçesinde boru şeklindeki elektrik direği içine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

17 Ekim 2018 17:54

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Bulancak ilçesinde boru şeklindeki elektrik direği içine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Pazarsuyu mevkinde yapımı devam eden Giresun 2\'nci Organize Sanayi Bölgesi\'nde montaj edilecek elektrik direkleri arasından kedi sesi geldiğini farkeden işçiler belediye haber verdi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri boru şeklindeki demir direği kesip, içerisinde sıkışan kediyi kurtardı. 
Kedinin, aydınlatmada kullanılması amacıyla bölgeye dikilen direğin alt kısmındaki boşluktan içeri girip sıkıştığı belirlendi. Sağlık kontrolünden de geçirilen ve durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, doğal yaşamına bırakıldı. 

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